Çorum’dan yola çıkan yardım TIR’larının üç gün içinde 35’i geçtiği ayrıca onlarca kamyonun da deprem bölgesine malzeme ulaştırdığı belirtildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şu ana kadar Çorum’dan 35 adet TIR’ın ve onlarca yardım aracını afet bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Yardım TIR’larının yanı sıra deprem bölgesine çok sayıda ekipman ve araç yollandığını, bir hasta nakil aracını da Kahramanmaraş Elbistan’a yolladıklarını belirten Başkan Aşgın, “Elbistan da özellikle enkaz altından çıkan kardeşlerimizin nakli ile ilgili böyle bir ihtiyaç olduğu bize ifade edildi. Bunun üzerine Çorum Belediyemizin hasta nakil aracını, içerisini hijyen malzemeleri, çocuk bezleri ve gıda maddeleri ile doldurarak Elbistan’a gönderiyoruz. Ayrıca iş makinelerimizin ve yarım ekiplerimizin sevkiyatına devam ediyoruz. Valimiz Mustafa Çiftçi şuan Afşin’de sürekli valimizle irtibat halinde yardımları koordine ediyoruz. Yine başkan yardımcımız İsmail Yağbat da Kahramanmaraş Afşin’e ulaştı.” dedi.

Başkan Aşgın, gelen yardımları deprem bölgesine sevk etmeye devam edeceklerini belirterek “Depremzede kardeşlerimize yardım için yola revan oluyoruz.” dedi.

Yardımlar, eski belediye binası, Buhara Kültür Merkezi spor salonu ve Mimar Sinan Mahallesi eski ilahiyat fakültesi binasında olmak üzere üç ayrı noktada toplanmaya devam ediyor.

(Volkan SINAYUÇ)