Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, www.bsgmedya.com Genel Yayın Yönetmeni Nihat Karalar, ÇORUM HABER’i bir mesajla kutladı, ayrıca Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek “nice yıllar” dileğini iletti.

Nihat Karalar’ın mesajı şöyle:

“Yayıncılıkta 37 yılı geride bırakan, 'Çorum'u sevenlerin gazetesi' sloganı ile yoluna devam eden Çorum Haber Gazetesi'ni kutluyor, sevgili meslek büyüğümüz Sayın Mehmet Yolyapar'ın şahsında tüm çalışma ekibine başarılar diliyorum. Kısa süreli de olsa bir kaç kez katkıda bulunduğum Çorum Haber'in bünyesinde yer almış olmaktan büyük onur duyuyorum.. Daha nice 38 yıllara…”

