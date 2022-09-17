Bugün itibariyle 37 yayın yılını geride bırakıp 38. yılına giren ÇORUM HABER, akıp giden bu yıllar boyunca, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı, demokrat, çağdaş, uygar çizgisini, vatan-millet-bayrak sevgisini hep korudu, hep meslek etiğine bağlı kalmaya, seviyeli, yapıcı, pozitif, dürüst, objektif olmaya özen gösterdi. Kendi alanında “istikrar anıtı” olarak varlığını sürdürmeyi başardı.

Ve tüm bunların yanı sıra “Çorum sever” kimliği her şeyin önüne geçti. Çorum Şeker Fabrikası, 1986’da ÇORUM HABER’in etkin kamuoyu oluşturma işlevi sayesinde kuruldu. 1995’te Çorum-Ankara bölünmüş yolunun ilk bölüm ihalesi, yine ÇORUM HABER’in etkili yayınları sayesinde yapıldı. Hitit Üniversitesi başta olmak üzere, Çorum’un büyük kazanımlarının pek çoğunda ÇORUM HABER’in katkısı oldu.

ÇORUM HABER, 38. yayın yılına girerken, gazetecilik namusunun ve Çorum’a, Çorum halkına hizmetlerinin gururunu, onurunu, başta Baytaş A.Ş. yönetici ve ortakları olmak üzere, okurlarıyla ve istisnasız tüm Çorumlu hemşehrileri ile paylaşıyor.

