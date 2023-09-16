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Karadaş ve Başaranhıncal’ın mesajı şöyle:

“Haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. 17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına başlayan ilimizin köklü yerel basın kuruluşu olan Çorum Haber Gazetesi, halkın sesi, gözü ve kulağı olmayı amaç edinmiş, Çorum İlimize ve bölgemize ilişkin konuları, basın meslek ilkeleri doğrultusunda gündeme getirerek, halkın bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Basın dünyasında kendine etkin bir yer edinmiş olan Çorum Haber’in, kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, gazetenin yayın hayatının sürdürülmesinde katkısı bulunan başta gazete yönetiminiz olmak üzere, tüm çalışanlarınıza bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar dileriz.”