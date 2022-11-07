Kurucu başkanlığını İlhami Ilıman’ın yaptığı Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Kurucular Kurulu’nda Mustafa Aymergen, Özcan Özdoğan/, Nihat Karalar, S. Tekin Başkaya, Özgür Kolukısa ve Bahri Baş yer almıştı.

Geçen 36 yıl içerisinde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini Kurucu Başkan İlhami Ilıman olmak üzere Azmi Öztürk, Özgür Kolukısa ve Mehmet Yolyapar ifa ederken, mevcut başkan Şevket Erzen ise görevini başarıyla yürütüyor.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’nun kurucuları arasında yer alan Çorum Gazeteciler Cemiyeti, geçen 36 yıl içerisinde basının içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Kentimizde faaliyet gösteren bir çok yerel gazete ile internet sitesi çalışanlarını bünyesine alan Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum’da bir basın müzesi oluşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

CEMİYET, ‘BASIN MÜZESİ’NİN TAKİPÇİSİ..

26 Şubat 2022 tarihinde göreve gelen Şevket Erzen başkanlığındaki Cemiyet Yönetim Kurulu, basın müzesi ile ilgili girişimler kapsamında başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret edip, bu konudaki taleplerini ileterek görüş alışverişinde bulunmuştu.

Aynı zamanda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Şevket Erzen başkanlığındaki Çorum Gazeteciler Cemiyeti, özellikle kentimize bir basın müzesi kurulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞEVKET ERZEN İLE YOLA DEVAM..

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni Yönetim Kurulu, 26 Şubat 2022 tarihindeki olağan genel kurulda, Şevket Erzen başkanlığında Bülent Özkaleli, Ali Özdemir, Sadık Örgel, Mustafa Külcü, Taner Şimşek, Mustafa Burak Yalçın, Bilal Çevrim ve Nihat Karalar’dan oluşturulmuştu.

(Nihat KARALAR)

