Menemen FK karşısında daha farklı bir galibiyet de olabileceğini kaydeden Kurşunlu, “Öncelikle, tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Özellikle ikinci yarıda güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Daha farklı da kazanabilirdik. Son 5 maçta dördüncü galibiyetimizi aldık. Önemli olan böyle devam etmek.

Önümüzde Düzcespor’la oynayacağımız erteleme maçı var. Artık telafisi olmayan maçlara çıkacağız. Düzce’den de galibiyetle dönerek, seriyi devam ettirmemiz lazım” dedi.

TRİBÜNLER ARTIK DOLMALI

Taraftarlara da seslenen Salih Zafer, tribünlerin artık koşulsuz bir şekilde dolması gerektiğine vurgu yaparken, “Bu stadın artık hep dolması gerekiyor. Çorum’a ve Çorum FK’ya yakışan da budur. Takım olarak hep kafada gidiyoruz. Takım arkadaşlarıma da, taraftarlarımıza da güveniyorum. Taraftarlarımız sorgusuz, sualsiz destek olsunlar, şu takımı elbirliği ile çıkartalım. Sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaşalım. Sadece biz değil, hep birlikte, kenetlenerek olacak bir şey bu” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

