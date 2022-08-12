Iğdır FK’nın da kulüp başkanlığını yapan Cantürk Alagöz, önceki gün Çorum FK ile Iğdır FK arasında oynanan özel maçı izlemek üzere Çorum’a geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte taraftarı selamlayan Alagöz, daha sonra bir internet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Konuşmasına kendisine gösterilen ilgiden dolayı Çorumlulara teşekkür ederek başlayan Alagöz, “Hiçbir destek bu karşılamadan önemli değildir. Bu birlik ve beraberlik görüntüsünden dolayı gurur duydum. Çorum FK’ya destek olmak iyiki bana nasip oldu. Benim için gerçekten bir gurur. Bende bu sene işi yeni öğrendim. Geçen sezon biraz acemiliğime denk geldi. Bakkaldan bir şey alır gibi futbolcu alıyorduk. Bu sene biraz işi daha doğru yapmaya çalıştık. İnşallah nasibimizde varsa şampiyon olur 2.Lig’e çıkarız. Çorum’da 1.Lig’e çıkar bizde takibimizi sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)