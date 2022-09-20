PFDK, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı maçla ilgili olarak Çorum FK’ya “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle 16 bin, “Stadyuma usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 26 bin, “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle de 28 bin olmak üzere toplamda 70 bin lira para para cezası verdi. Kurul, Bursaspor’u ise “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle 14 bin lira para cezasına çarptırdı.

Çorum FK’nın ligdeki bazı rakipleri ve bazı mensupları da çeşitli cezalara çarptırıldı. Batman Petrolspor’a, Afyonspor maçında taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürüt” nedeniyle 8 bin lira para cezası veren PFDK, Bayburt Özel İdare Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu’ya Menemen FK maçında “rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi”nden dolayı 1 maç ve 6 bin lira para cezası, İnegölspor kaleci antrenörü Tuncay Pamuklar’ı da Düzcespor maçında “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maç ve 6 bin lira para cezasına çarptırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

