STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Murat Türkoğlu ***, Kenan Özcan ***, İsmail Ertunç ***

4.HAKEM: Ahmet Turan Timuroğlu

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Erdi ***, Serkan ***, Erkan ***, Salih Zafer **, Emre ***, Ali Akkuş ****, Suat *** (Dk.81 Berat Ali **), Murat ***, Sinan ***** (Dk.90+2 Taha), Ferhat ** (Dk.56 Enes ***), Mehmet Akyüz *** (Dk.81 Atakan Akkaynak *)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Ahmet Hakan, Gürkan, Mustafa Eren, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

BATMAN PETROLSPOR: Cihan *, Ebu Sıddık **, Osman * (Dk. 46 Berat **), Mehmet ** (Dk. 70 Azat *), Emre *, Koray * (Dk.46 Okan *), Şahin *, Ali Fırat *, Ferdi Konak *, Yusuf Onur *, Mahsun Çapkan * (Dk.75 Serkan *)

YEDEKLER: Hüseyin, İbrahim Yakup, Serkan, Serdar, Berkant, Melih

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yavuz

GOLLER: Dk. 52 (penaltıdan) Şahin (Batman Petrol), Dk. 65 Suat, Dk. 73 Sinan, Dk. 79 Mehmet Akyüz, Dk. 90+6 Berat Ali (Çorum FK)

KAÇAN PENALTI: Dk. 71 Mehmet Akyüz (Çorum FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 43 Emre, Dk. 72 (yedek kulübesinden) Hüseyin (Batman Petrol

SARI KARTLAR: Ali Akkuş, Ferhat (Çorum FK), Yusuf Onur, Ferdi Konak ve Ebu Sıddık (Batman Petrol)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 6.hafta maçında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek liderliğe yükseldi.

Teknik direktör Mert Nobre, cezalı olan kaleci Bayram’ın yerine Erdi’yi kaleye geçirerek tek değişiklik yaparken, iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince, devre 0-0 bitti.

İlk yarının son dakikasında Emre’nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi mücadele eden konuk ekip, 52’de Şahin’in penaltı golüyle öne geçti.

Taraftarın muhteşem desteği ile maçı bırakmayan Çorum FK, 65’te Suat’la eşitliği sağlarken, 71’de Mehmet Akyüz penaltı kaçırdı. 73’te Sinan’la 2-1 öne geçen Çorum FK, 79’da Mehmet Akyüz’le farkı ikiye çıkarttı. Son saniyede Berat Ali’nin golü ile maç Çorum FK’nın 4-1’lik galibiyeti şeklinde sonuçlanırken, puanını 13’e yükselten Çorum FK averajla liderlik koltuğuna oturdu. Batman Petrol ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 12: Batman Petrol atağında, soldan Ferdi’nin orta şut karışımı vuruşunda, kaleye yönelen topa son anda Erdi parmaklarının ucuyla dokundu, üst direğe çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA 15: Çorum FK etkili geldi. Serkan’ın pasına hareketlenen Suat, sağdan ceza sahasına girdi, çizgiye inip ön direğe çıkarttığı topu Sinan kaleye gönderdi, kaleci Cihan gole izin vermedi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 28: Batman Petrol gole çok yaklaştı. Salih Zafer’in kaleci Erdi’ye geri pası kısa düşünce, araya giren Ebu Sıddık, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Erdi’nin çıkarttığı top sağa açıldı, Ebu Sıddık ceza sahasına ortaladı, Mehmet yakın mesafeden kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 41: Çorum FK atağında, Ferhat’ın pasında Serkan ceza yayının solundan sert vurdu, yandan aut.

DAKİKA 52: GOL! Batman ekibi golü buldu. 51.dakikada gelişen atakta, Ebu Sıddık ceza sahasında Salih Zafer’in müdahalesiyle yerdi kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52.dakikada atışı kullanan Berat, yerden Erdi’nin sağına vurdu: 0-1.

DAKİKA 55: Çorum FK atağında, Murat yayın gerisinden sert vurdu, kaleci Cihan, yerden, sağına gelen topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 65: GOL! Çorum FK’nın beraberlik golü geldi. Kazanılan serbest vuruşta, sağdan Murat ceza sahasına ortaladı, savunmadan seken topu önünde bulan Suat, penaltı noktasının sağ çaprazından sert vurdu: 1-1.

DAKİKA 71: PENALTI KAÇTI! Çorum FK penaltı kazandı. Soldan Erkan’ın kullandığı köşe vuruşunda, Salih Zafer kafayı vurdu, top Ebu Sıddık’ın eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz kaleciyi terse yatırmasına rağmen top direğin dibinden döndü.

DAKİKA 73: GOL! Çorum FK öne geçti. Soldan Enes ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasındaki boşlukta, Sinan temiz bir ayak içiyle takımını 2-1 öne geçirdi.

DAKİKA 79: GOL! Fark ikiye çıktı. Soldan gelişen atakta, Sinan ortaladı, arka direkte Mehmet Akyüz göğsüyle önüne aldığı topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

DAKİKA 90+6: GOL! Çorum FK dördüncü golü buldu. Ani gelişen atakta, Berat Ali’nin pasına hareketlenen Enes soldan bindirdi, yerden ceza sahasına çıkarttığı top Atakan’dan sekti, Berat Ali penaltı noktası üzerinden vurdu: 4-1.

(Hüseyin AŞKIN)