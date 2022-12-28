TFF 2.Lig’de, sezonun ikinci yarı maç programı belli oldu. Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, üç Çarşamba, dört Cumartesi, on bir de Pazar maçı oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 2.Lig’de, 18 Aralık’ta ilk yarısı sona eren 2.Lig’de, ikinci yarı 14 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacak olup, normal sezonun son hafta maçları 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Çorum FK, devrenin ilk maçını 15 Ocak Pazar günü, evinde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Şanlıurfaspor’la oynayacak.

EN ÇOK MAÇ PAZAR GÜNÜ

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da 18 maç oynayacak olup, bu maçların dokuzunu evinde, dokuzunu ise deplasmanda yapacak. Kırmızı-siyahlı takım, 18 maçın üçünü Çarşamba, dördünü Cumartesi, on birini ise Pazar günü oynayacak.

Şanlıurfaspor, Somaspor, Nazilli Belediye, Batman Petrol, Sivas Belediye, Ankaraspor, Tarsus İdmanyurdu, 24 Erzincanspor, Düzcespor, Menemen FK ve Isparta 32 Spor maçları Pazar, Afyonspor, Esenler Erokspor ve İnegölspor maçları Çarşamba, Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare ve Arnavutköy Belediye maçları ise Cumartesi oynanacak.

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI

15 Ocak Pazar

Şanlıurfaspor

22 Ocak Pazar

Somaspor (D)

29 Ocak Pazar

Nazilli Bld.

4 Şubat Cumartesi

Bursaspor (D)

8 Şubat Çarşamba

Afyonspor

12 Şubat Pazar

Batman (D)

29 Şubat Pazar

BAY

26 Şubat Pazar

Sivas Bld.

4 Mart Cumartesi

Amed (D)

8 Mart Çarşamba

Esenler Erok

12 Mart Pazar

Ankaraspor (D)

19 Mart Pazar

Tarsus İ.Y.

25 Mart Cumartesi

Bayburt (D)

29 Mart Çarşamba

İnegölspor

2 Nisan Pazar

Erzincan (D)

9 Nisan Pazar

Düzcespor

16 Nisan Pazar

Menemen (D)

23 Nisan Pazar

Isparta 32

29 Nisan Cumartesi

Arnavutköy (D)

(Hüseyin AŞKIN)