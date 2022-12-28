TFF 2.Lig’de, sezonun ikinci yarı maç programı belli oldu. Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, üç Çarşamba, dört Cumartesi, on bir de Pazar maçı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 2.Lig’de, 18 Aralık’ta ilk yarısı sona eren 2.Lig’de, ikinci yarı 14 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacak olup, normal sezonun son hafta maçları 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Çorum FK, devrenin ilk maçını 15 Ocak Pazar günü, evinde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Şanlıurfaspor’la oynayacak.
EN ÇOK MAÇ PAZAR GÜNÜ
İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da 18 maç oynayacak olup, bu maçların dokuzunu evinde, dokuzunu ise deplasmanda yapacak. Kırmızı-siyahlı takım, 18 maçın üçünü Çarşamba, dördünü Cumartesi, on birini ise Pazar günü oynayacak.
Şanlıurfaspor, Somaspor, Nazilli Belediye, Batman Petrol, Sivas Belediye, Ankaraspor, Tarsus İdmanyurdu, 24 Erzincanspor, Düzcespor, Menemen FK ve Isparta 32 Spor maçları Pazar, Afyonspor, Esenler Erokspor ve İnegölspor maçları Çarşamba, Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare ve Arnavutköy Belediye maçları ise Cumartesi oynanacak.
ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI
15 Ocak Pazar
Şanlıurfaspor
22 Ocak Pazar
Somaspor (D)
29 Ocak Pazar
Nazilli Bld.
4 Şubat Cumartesi
Bursaspor (D)
8 Şubat Çarşamba
Afyonspor
12 Şubat Pazar
Batman (D)
29 Şubat Pazar
BAY
26 Şubat Pazar
Sivas Bld.
4 Mart Cumartesi
Amed (D)
8 Mart Çarşamba
Esenler Erok
12 Mart Pazar
Ankaraspor (D)
19 Mart Pazar
Tarsus İ.Y.
25 Mart Cumartesi
Bayburt (D)
29 Mart Çarşamba
İnegölspor
2 Nisan Pazar
Erzincan (D)
9 Nisan Pazar
Düzcespor
16 Nisan Pazar
Menemen (D)
23 Nisan Pazar
Isparta 32
29 Nisan Cumartesi
Arnavutköy (D)
(Hüseyin AŞKIN)