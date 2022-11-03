Mert Nobre’nin görevden alınması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Tahsin Tam, ilk basın toplantısında camiayı umutlandıran açıklamalarda bulundu.

Çorum FK’ya geliş sürecini anlatan deneyimli teknik adam, “Bursaspor’dan istifa açıklamamı yaptıktan sonra, Oğuzhan Başkan beni telefonla aradı. Ama ben Bursaspor’da görev yaptığım süre içerisinde hiçbir kulüple görüşmedim. Başka kulüplerden de görüşmek isteyen oldu ama görev sürem içerisinde buna müsaade etmedim. Tertemiz geldim bugüne kadar, tertemiz de gitmek istiyorum. Vicdanım bu konuda beni rahat bırakmaz zaten.

HERKES ÇORUM’DA ÇALIŞMAK İSTER

Ben zaten Çorum FK’daki kadro yapısını biliyordum. Şampiyonluğa oynayan bir kadroya sahip olduğunun farkındaydım. Birçok teknik adam Çorum’da çalışmak ister. Teklif geldiğinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın enerjisi çok yüksekti. Çok heyecanlıydı. Bana çok inanıyordu. Kimseyle görüşmeden benle görüşmek istemesi beni etkiledi. Bana güvenmesi beni çok mutlu etti.

Çorum’a geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce, kulübün yapısını, mali durumunu ve oyuncu profilinin bilincindeydim. Çorum FK’nın son yıllarda kurumsallık anlamında ciddi bir yükselişi var. O yüzden teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim” dedi.

ÇORUM FK’YI VE LİGİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Çorum FK’yı iyi bildiğini ve çok iyi bir kadroya sahip olduğunu da dile getiren Tahsin Tam, çok çalışıp, eksikleri gidererek, şampiyonluk hedefine ulaşmayı amaçladıklarını kaydederken, “Yıllarca Süper Lig’de çalıştım. Son 3 yıldır da 2.Lig’de görev yapıyorum. Ligi ve Çorum FK’yı çok iyi biliyorum. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Önemli olan, birlikteliği ortaya çıkarıp, takımımızı bir üst lige taşımayı hedefliyoruz. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur. Şampiyonluk için kulübümüzde tüm malzeme hazır durumda. Bize düşen, çok çalışmak ve bizi sevenleri mutlu etmek” şeklinde konuştu.

BENCE SORUN MOTİVASYON KAYBI

Çorum FK’nın saha içerisindeki en büyük probleminin ne olduğu ile ilgili bir soruya da cevap veren teknik patron Tahsin Tam, “Çorum FK’yı gözlemlediğim kadarıyla çok kaliteli bir kadrosu var. Yaşanan sakatlıklar ve yenilen basit goller bazı sıkıntılara ve motivasyon kaybına sebep olmuş. Şu anki topladığı puanın daha fazlasını kazanacak kalitede bir takım. Önemli olan, coşkuyu, birlikteliği ve bağlılığı ortaya koyabilmek. Biz de buna inanıyoruz. İnandığımız için de buradayız.

CAMİA OLARAK KENETLENMELİYİZ

Dünya çapında yıldız oyuncularla çalışmış bir teknik adamım. O psikolojiyi iyi yöneteceğimizden eminim. Tek eksikliğimiz birliktelik, coşku ve bağlılık olarak görüyorum. Bunu da ben ve ekibim inşallah başaracağız.

Bunu yaparken de, sadece teknik ekip olarak bizim çalışmamız olmuyor. Camia olarak kenetlenmemiz lazım. Basını, taraftarı da bunun içinde tutuyorum. Hep beraber bunu başarıp, hedefe ulaşacağız” dedi.

“TEMPOLU OYUNU SEVİYORUM”

Teknik direktör Tahsin Tam, spor muhabirimiz Rıfat Kara’nın, “Nobre Hoca dominant bir oyun ortaya koyacağım demişti. Ancak bunu kendisinde göremedik. Sizin sisteminiz nedir ve dominant bir oyun ortaya koymaya müsait bir sistem mi?” şeklindeki soruya verdiği cevapta, hücum futbolunu sevdiğini söyledi.

Genelde 4-2-3-1 ve 4-1-4-1 sistemini benimsediğini kaydeden Tahsin Tam, “Dünya futbolunda sistemler devamlı değişkenlik gösterir. Sistemden ziyade boş alanları değerlendirebilecek yetenekli oyuncuların oyun coşkusunu ortaya koymalı. Hızlı ve direk geçiş hücumunu seven ve benimseyen bir teknik adamım. Dominant derken oyunun yüzde yüzünü ön tarafta oynamak da bazen mantıklı olmayabiliyor. Rakibin zaaflarını ortaya çıkarabilmek adına bazen üzerinize çekmek gerekiyor. Stratejiyi iyi kurgulamalıyız. Kendi elimizdeki malzemeye göre de bir oyun disiplini içerisinde olmalıyız. Kısacası tempolu oyunu seven bir teknik adamım.

Tempolu oyun içinde elimdeki malzemeyi de yeterli görüyorum. Oyuncularım maç içerisinde göstereceği coşku, psikoloji ve kazanma arzusu çok önemli. yuncularımızda ki bu coşkuyu da hep beraber ortaya çıkarmaya çalışacağız.

4-2-3-1 ve 4-1-4-1 sistemini benimsiyorum. Ancak bazen de rakibine göre sistemle sahaya çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki sistem birbirine akraba olan sistem. Benzer iki sistem. Kadromuzda bu sistem için gayet uygun. Çok ciddi sakatlıklar ve eksiklikler olmadığı zaman bu kadro içerisinden bu sisteme uygun oyuncu kalitemiz var” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)