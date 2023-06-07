Spor Toto Süper Lig’de, 2022-2023 Sezonu bugün oynanacak maçlarla sona erecek ve Çorum FK’nın ilk kez mücadele edeceği 1.Lig’e düşecek son takım belli olacak.

Ligde son haftaya girilirken, Ümraniyespor’un düşmesi daha önce kesinleşmişti. Bugün oynanacak maçlar sonunda da ya Giresunspor, ya İstanbulspor düşen son takım olacak. Giresunspor, 37 puanla düşme hattında yer alırken, İstanbulspor 38 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Giresunspor, son maçını bu akşam 41 puanlı Antalyaspor’la, evinde oynayacak. İstanbulspor ise derbide Ümraniyespor’u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak.

İstanbulspor, Ümraniyespor’u yendiği takdirde, ligden düşen son takım Giresunspor olacak. Giresunspor’un ligde kala bilmesi için Antalyaspor’u yenmesi, İstanbulspor’un ise Ümraniyespor’a takılması gerekiyor.