Geçen sezon Ahlatcı Çorum FK formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan, bu sezon da Gençlerbirliği’nin başarısı için ter döken Michal Jan Nalepa, Başkent ekibinde beklentilerin altında kaldı.

29 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu, büyük umutlarla transfer olduğu Gençlerbirliği’nde henüz ilk 11’in değişmezi olamadı. Geride kalan 9 haftada sadece Erzurumspor maçında ilk 11’de yer alan Nalepa, 6 maçta oyuna sonradan girerken, 2 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Polonyalı, oyuna sonradan girdiği 6 maçta ise toplam 141 dakika süre alabildi.

Ahlatcı Çorum FK’nın yokluğunu fazlasıyla hissettiği ve taraftarların “keşke takımda olsaydı” dediği Nalepa, Gençlerbirliği formasıyla henüz skora katkı sağlayamadı.