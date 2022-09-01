Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın Pazar günü, sahasında, Manisaspor’la oynayacağı maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Sinan Özcan’ın yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

TEK GALİBİYET TURGUTLU’YA KARŞI

Orta hakem Sinan Özcan, daha önce Çorum FK’nın 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardaki tek galibiyetini, 2018-2019 Sezonunda, evinde Turgutluspor’a karşı 2-1’lik skorla alırken, 2017-2018 sezonundaki 0-0’lık Karaköprü Belediye (deplasman) ve 2-2’lik Çankaya FK (iç saha) maçlarını da yönetti.

Çorum FK, Sinan Özcan’ın yönettiği maçlardaki tek yenilgisini, geçtiğimiz sezon, Ziraat Türkiye Kupası’nda aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde Arnavutköy Belediye’ye 2-0 yenilerek kupaya veda ederken, karşılaşmayı Sinan Özcan yönetti.

Bu sezon ilk kez Çorum’da düdük çalacak olan Sinan Özcan, en son geçen sezon 2-2 biten Uşakspor-Kırklarelispor maçını yönetti.

(Hüseyin AŞKIN)

