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Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Çorum FK U19 takımı antrenmanların yanı sıra bir yandan da hazırlık maçları yaparak yeni sezona iddialı girmek istiyor. Kırmızı-Siyahlılar bu kapsamda dün Erbaaspor U19 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erbaa İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısını Erbaaspor 1-0 önde kapattı. İkinci yarı yapılan değişiklikler ile oyunun kontrolünü eline Çorum FK U19 takımı Abdullah ve Adal’ın golleri ile Erbaaspor’u 2-1 yenmeyi başardı.