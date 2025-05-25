İzmir’de düzenlenen U19 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finallerinde gruptaki ilk iki maçını kazanamayan Çorum FK, son maçında Sultanbeyli Belediyespor’u penaltı atışları sonunda mağlup ederek finallere galibiyetle veda etti.

Türkiye’nin en iyi 8 takımının mücadele ettiği U19 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finalleri İzmir’de yapıldı. En iyi 8 takım arasına adını yazdıran Çorum FK, Bursa 1923 Mustafa Kemalpaşaspor, Erzurum FK ve Sultanbeyli Belediyespor ile A grubunda yer aldı. İlk maçında Bursa temsilcisine 3-1 mağlup olan Kırmızı-Siyahlı gençler ikinci maçında ise Erzurum FK’ya 2-1 mağlup olarak son maçlar öncesi kupa şansı kalmamıştı. Son maçında İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor ile Altınordu Gündüz Tekin Onay Sahası’nda karşılaşan Çorum FK normal süresi 0-0 sona eren maçta penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek finallere galibiyetle veda etti.