Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Lig 4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U17’leri Cumartesi günü 10.hafta maçında sahasında Ispartaspor’u konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Kırmızı-Siyahlılar ikinci yarıda 2 gol bularak maçı 2-1 kazandı ve 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. 13.hafta maçında deplasmanda Çankaya FK ile karşılaşan Çorum FK’nın U19’ları ise rakibini 2-1 mağlup ederek 3 haftadır devam eden kazanamama serisine son verdi.

Bu sonuçların ardından U17’ler 10.hafta itibari ile puanını 9’a, U19’lar ise 13.hafta itibari ile puanını 15’e yükseltti.