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Futbola İstanbul takımlarından Kayışdağıspor’da başlayan ve daha sonra Kartalspor ve Sancaktepe gibi önemli kulüplerin altyapısında top koşturan İzzet Bora Uzun geçtiğimiz sezon başında Ahlatcı Çorum FK U19 takımına transfer olmuştu. Çorum FK U19 takımı ile 17 maça çıkan İzzet Bora Uzun bu maçlarda fileleri 10 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

20 yaşındaki genç golcü 2023-2024 sezonu için Kırkkalegücü ile anlaşma sağladı. Genç yıldızın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.