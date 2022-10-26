ÇORUM FK İLE AYNI PUANA SAHİP

Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serdar Bozkurt’un çalıştırdığı Tarsus İdmanyurdu, ligin geride kalan 11 haftalık periyodunda, 3 galibiyet, 7 beraberlik sonucu 16 puan topladı. Sadece 1 maçta yenilen Mersin temsilcisi, attığı 12 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Çorum FK’nın da 16 puanı bulunuyor.

DEPLASMANDA DAHA İYİ

Tarsus İdmanyurdu, 16 puanın 7’sini iç sahada alırken, 6 deplasman maçından 9 puan çıkarttı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada Düzcespor, Isparta 32 Spor, Şanlıurfaspor ve Nazilli Belediye ile 1-1 berabere kalırken, Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda ise, Arnavutköy Belediye ve Somaspor’u 1-0’lık skorlarla deviren Mersin temsilcisi, Batman Petrolspor’la 0-0, Erzincanspor’la 1-1, Bursaspor’la da 2-2 berabere kalırken, Menemen FK’ya 2-1 yenildi.

8 HAFTADIR YENİLMİYOR

Ligin en çok berabere kalan takımı olan Tarsus İdmanyurdu, 11 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sadece 3.haftada, İzmir temsilcisi Menemen FK’ya deplasmanda 2-1 yenildi. Sarı-lacivertli takım, 3 Eylül’de kaybettiği Menemen FK maçından sonra çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi.

LİGİN EN ÇOK BERABERE KALANI

En son geçtiğimiz hafta Batman Petrolspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tarsus İdmanyurdu, 7 beraberlikle hem grubun, hem de ligin en çok berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor.

(Hüseyin AŞKIN)