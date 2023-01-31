2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz hafta evinde Aydın temsilcisi Nazilli Belediye’yi 4-2 mağlup ederken, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarttı.

Sezonun geride kalan 21 haftalık periyodunda, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, 38 puan toplarken, attığı 31 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü. 40’ar puanla zirveyi paylaşan Erokspor ve Amed sportif Faaliyetler’in 2 puan gerisinde yer alan Çorum FK, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi ve kendi adına sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

SON YENİLGİ DÜZCE’YE KARŞI

Ligdeki son yenilgisini, 7 Aralık’ta, deplasmanda Düzcespor’a karşı 3-1’lik skorla alan Çorum FK, sonrasında çıktığı 5 maçta yenilmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu periyotta evinde Arnavutköy Belediye’yi 2-0, son olarak geçtiğimiz hafta Nazilli Belediye’yi 4-2 yenerken, deplasmanda Isparta 32 Spor, evinde Şanlıurfaspor ve yine deplasmanda Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son 5 maçta 6 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde ise 2 gol gördü.

TAHSİN TAM’LA 1 YENİLGİ

Çorum FK, Teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın gelmesiyle birlikte sadece 1 kez yenildi. Sezona Mert Nobre’nin teknik direktörlüğünde başlayan Çorum FK, Brezilya asıllı teknik adam nezaretinde çıktığı 11 maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik, tam 4 yenilgi alırken, 17 puan topladı.

Tahsin Tam’ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle yenilgiyi unutan Çorum FK, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 21 puan topladı. Bu maçlarda 16 gol atan kırmızı-siyahlı takım, 6 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)

