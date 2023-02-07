Tüm Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinde zarar gören depremzelere destek için seferber olurken, bir yardım eli de Çorum Futbol Kulübü’nden uzandı. Kırmızı-siyahlı futbolcular bir primlerini depremzedelere destek için verirken, Çorum Futbol Kulübü de yardım tırı hazırlatmaya başladı.

DEPOLARDAKİ TÜM KIŞLIKLAR GÖNDERİLDİ

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın talimatıyla, Çorum FK Store mağaza ve depolardaki tüm kışlık giyecekler, deprem bölgelerine gönderilmek üzere Çorum Belediyesi’ne teslim edildi. Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarmak için çalışmalara başladık. Çorum FK Store mağaza ve depolardaki tüm kışlık ürünleri deprem bölgesine gidecek olan Çorum Belediyesi ekiplerine teslim etmektedir” denildi.

FUTBOLCULARDAN BİRER PRİM

İlk etapta kulüp tarafından yapılan kışlık giyecek desteğinin ardından, dün futbolculardan da katkı geldi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, Somaspor maçının beraberlik primlerini depremzedelere yardım için bağışlarken, yine Başkan Oğuzhan Yalçın’ın talimatıyla yardımın kapsamı genişletildi. Futbolcuların bağışladıkları primlerin toplamının 175 bin lira civarında olduğu belirtilirken, üzerinin de kulüp tarafından tamamlanıp, temel ihtiyaç maddelerini içeren tırın hazırlanmasına başlanıldı.

1 TIR DA UN

Çorum FK’nın depremzedeler için desteği bunlarla da sınırlı kalmadı. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, kulübün sponsor firmalarından biri aracılığı ile 1 tır dolusu un temin ettiği, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la da görüşüp, bu unun Çorum Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek tarafından ekmeğe dönüştürülüp, ekmeğin de her gün deprem bölgelerine gönderilmesini sağladığı öğrenildi.

Çorum FK’nın hazırlattığı yardım tırının Hatay’a gönderilmesi düşünülüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

