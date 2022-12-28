2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken, yönetim kurulu da boş durmuyor. Şehirde şampiyonluk havası oluşturmak ve kulüple şehir arasındaki kaynaşmayı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu, bu noktada Çorum FK logolu kolonya ve yeni yıl takvimi hazırlattı. Yaklaşık 250 bin liraya mal edilen kolonya ve takvimlerin ücretsiz olarak esnafa dağıtılmasına başlanırken, dağıtım işini bizzat yönetim kurulu üyeleri kendileri yapıyorlar. Kapı kapı gezip, kolonya ve takvim dağıtan yöneticilere yönelik bazı işyerlerinde sergilenen tavır ve söylemler ise üzüntüye neden oldu.

Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Çorum’un tek profesyonel futbol kulübünün şehirde henüz benimsenememiş olmasını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken, “Maalesef, hoş olmayan durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız var. Ücretsiz olmasına rağmen, ‘Bizim Çorumspor’la işimiz yok. Buraya hiçbir şey bırakmayın, çıkın gidin’ gibi ifadeler kullananlar, para vermeye kalkanlar var. Biz, asla pare talep etmiyoruz, bu kolonya ve takvimleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yönetici arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu hoş olmayan davranışlara çok üzüldük. Bu olumsuz durumların yanında, çok iyi karşılayan ve memnuniyet duyup, başarı dileklerinde bulunan esnaflarımız da var. Onlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kolonya ve takvim dağıtımı bugün de devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

