Çorum FK ikinci hazırlık maçında TFF 1.Lig ekibi Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum Futbol Kulübü Samsun’da ikinci hazırlık maçına çıktı. Samsun Nuri Asan Tesisleri’nde saat 17.00’de başlayan karşılaşmada Kırmızı-Siyahlılar TFF 1.Lig ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsunspor’lu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya Samsun temsilcisi hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren Çorum FK kalesinde önemli pozisyonlar bulan Kırmızı-Beyazlılar aradığı golü 37.dakikada Fofana ile buldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya iki takımda oyuncu değişiklikleri ile başladı. Teknik Direktör Mert Nobre ilk yarıya nazaran ikinci yarı daha ofansif bir oyun tercih etti. İkinci yarının ilk 10 dakikasında baskılı bir oyun ortaya koyan Çorum FK Enes ve Suat ile bulduğu cılız pozisyonları golle sonuçlandıramadı. Bu dakikadan sonra tekrar oyunun kontrolünü eline alan Samsunspor 58.dakikada Sefa’nın hatası sonucunda Fernando Boldrin ile ikinci golü buldu. İlerleyen dakikalarda iki takımda geliştirdiği ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma 2-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum FK’nın Amasyaspor ile oynanan hazırlık maçına göre daha dirençli bir oyun ortaya koyduğu gözlemlenirken, hücumsal anlamda ise üretkenlikten uzak bir görüntü ortaya koydu.

(Rıfat KARA)

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 3: Samsunsporlu oyuncu Novikovas'ın ceza sahasından çektiği şut az farkla auta gitti.

DAKİKA 18: Sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Osman’ın ceza sahası içerisine gönderdiği top arka direkte Tomane’nin önünde kaldı. Sol çaprazdan çıkardığı şut Bayram’da kaldı.

Dakika 37 (GOL): Çorum FK’lı savunma oyuncusu Berkaycan’ın hatasını iyi değerlendiren Fofana kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sağ çaprazdan sert vurdu top kaleci Bayram’ın kollarının altından filelerle buluştu.

DAKİKA 41: Ender gelişen Çorum FK atağında Serkan’ın sağ kanattan sürüklediği atak sonunda top Samsunspor ceza sahası önünde Yusuf’un önünde kaldı. Yusuf, kaleyi görür görmez sert vurdu top üstten auta gitti.

DAKİKA 58 (GOL): Çorum FK defansında Sefa topla çıkmak isterken hata yaptı. Sefa’nın hatası sonucu gelişen Samsunspor atağında Osman ara pasıyla topu Fernando Boldrin ile buluşturdu. Sol çaprazdan sert vuran Boldrin takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

DAKİKA 62: Kaptan Murat Yıldırım orta sahada kazandığı topu sol kanattaki takım arkadaşı Erkan’a verdi. Topla ceza sahasına kadar giren Erkan Kaş, rakibini geçerek sert vurdu top kalecide kaldı.

SAHA: Nuri Asan Tesisleri.

HAKEMLER: Erdal Yılmaz (Sinop), Mürvet Yavuzer (Ordu), Coşkun Yılmaz (Samsun), Cem Alpay (Sinop)

SAMSUNSPOR Jakup Szumki (Aykut), Ali (Hasan), Mücahit (Soner), Yusuf, Alim, Osman (Muhammet Ali), Celil, Fernando Boldrin (Şener), Morky Fofana(Ahmet), Novikovas (Sarp), Tomane (Harris)

ÇORUM FK Bayram, Erkan, Mehmet, Berkaycan (Sefa), Serkan (Mustafa Eren), Atakan Akkaynak (Ali), Murat (Atakan Cangöz), Yusuf (Muhsin), Suat (Volkan), Burak (Enes), Malik.

GOLLER: 37 Fofana, Dk.58 Fernando Boldrin