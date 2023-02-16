Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Geçmiş olsun Türkiye’m” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız afet sonrası yaralarımızı sarmaya hep birlikte devam ediyoruz. Bu büyük afet sonrası mağdur olan vatandaşlarımız için “Nefes” kampanyası adı altında forma satışına başlamış bulunmaktayız.

Kulübü devir aldığımız günden bu yana maddi bir taleple kimseye gitmedik. Kimseden de Çorum Futbol Kulübü’ne destek verin diye bir talebimizde olmadı. Fakat bugün bu bölgede yaşayan afetzedelerin yaralarını sarmak adına, “STK’lar, iş insanları, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz ve bütün Çorum halkından başlatmış olduğumuz kampanyamıza şahsım ve kulübümüz adına destek olmalarını bekliyorum.

Kulüp başkanı olarak 10 adet “Nefes” forması alarak kampanyamızı başlatıyorum. Kampanya süresince yapmış olduğunuz yardımlar, Valilik izinli deprem özel hesabında toplanacaktır.

Ayrıca her gün akşam saat 20.00’de satılan forma sayısı ve alan kişiler kulüp hesabımızda paylaşılarak şeffaf şekilde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

(Rıfat KARA)

