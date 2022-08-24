Edinilen bilgilere göre, Sinan Kurumuş transferi ile forma şansı biraz daha azalan Malik Karaahmet, oynayabileceği bir takıma kiralık gönderilmesi için yönetimden talepte bulundu. Bunun üzerine, daha önce de genç golcüyü kadrosuna katmak isteyen Çankaya FK ile kiralama konusunda anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Malik Karaahmet, 2022-2023 Futbol Sezonu için Çankaya Futbol Kulübü'ne 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum FK'ya transfer edilen 22 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezon 3.Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da 33 resmi maçta 1.966 dakika süre aldı ve 7 gol attı.

(Hüseyin AŞKIN)

