Geçtiğimiz sezon başında Çorum FK’nın Boluspor’dan kadrosuna kattığı Muhsin Yıldırım ile Çorum FK’nın yolları bu sezon itibariyle ayrıldı. Çorum FK’da olası bir forvet transferi için kontenjanda yer açmak isteyen Çorum FK yönetimi tercihini orta sahadan yana kullandı. Orta saha mevkisinde oynayan Muhsin Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Çorum FK forması ile 17 maça çıkma başarısı gösterirken,1 de gol atmayı başarmıştı.

YENİ ADRESİ VANSPOR OLDU

Çorum FK’dan sürpriz bir şekilde ayrılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi de belli oldu.

Çorum FK transfer komitesi, daha önce Muhsin Yıldırım için bir kaç kez nabız yoklayan 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor ile anlaşma sağlandığını belirtti. Vanspor cephesi de ayrılığın hemen ardından “Hoşgeldin Muhsin” görseli ile transferi resmen duyurdu.

(Rıfat KARA)

