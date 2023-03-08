SUAT VE HURŞİT’E İĞNE

11 Mart’ta oynanacak 26.haftayı bay geçecek olan Çorum FK, 3 günlük iznin ardından dün topbaşı yaptı. Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 17.00’de başlayan haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçerken, tedavileri süren Ozan Sol, Suat Kaya ve Hurşit Taşçı katılmadı. Hurşit ve Suat’a özel iğne yapıldığı ve dinlendikleri belirtildi.

ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN

Çorum FK, yapacağı antrenmandan sonra Ankara’ya gidecek. Kırmızı-siyahlı ekip, haftayı bay geçeceği için, cuma günü 3.Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçı yapacak. Osmanlı Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)