Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bir süre çalışan Çorum FK’da, Cuma günü yapılan antrenman sonrası futbolculara verilen izin bugün sona eriyor.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, bugün saat 15.00’te, tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, saat 17.00’de topbaşı yapacaklar. Hafta boyunca antrenmanlarını sürdürecek olan Çorum FK, 25 Şubat Cumartesi günü, 1.Lig ekibi Samsunspor’la depremzedeler yararına özel maçta karşılaşacak. Samsun’da oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

