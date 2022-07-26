Yeni sezon yapılanması doğrultusunda gelenler ve gidenler noktasında çalışmalarını sürdüren Çorum FK transfer komitesi dün yaptığı açıklama ile bir oyuncuyla daha yolların ayrıldığını duyurdu. Daha önce mevcut kadrodan Muhammed Çoban’ı Artvin Hopaspor’a, Deniz Çörtlen’i Ayvalıkgücü Belediyespor’a, Kıvanç Kaya’yı da Zonguldak Kömürspor’a kiralayan Çorum FK transfer komitesi dün de 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mertcan Aşcı’nın 1 yıllığına 3.Lig takımı Çankaya FK’ya kiralandığını açıkladı.

2021-2022 sezonu başında Üsküdar FK’dan transfer edilen Mertcan Aşcı Kırmızı-Siyahlı formayı 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terletme başarısı gösterdi. Bu maçlarda 676 dakika sahada kalan genç oyuncu hiç gol atma başarısı gösteremezken, 2 sarı kart ile sezonu tamamladı.

(Rıfat KARA)

