Çorum Futbol Kulübü’nde A takım ve altyapı oyuncularının vücut analizleri yeni sezonda HitFit Beslenme ve Danışma Merkezi tarafından yapılacak.

Çorum Futbol Kulübü’nde A takım ve altyapı oyuncularının düzenli aralıklarla vücut analizleri, kan parametrelerinin ölçümü ve değerlendirilmesi, oyuncu performanslarına yönelik eğitim ve seminerler, beslenme danışmanlığı yeni sezonda HitFit Beslenme ve Danışma Merkezi tarafından yapılacak. Çorum FK ile HitFit Beslenme ve Danışma Merkezi tarafından yapılan sponsorluk anlaşması dün Çorum FK Ceo’su Abdulhamit Yıldız ve HitFit Beslenme ve Danışma Merkezi Diyetisyeni Tuana Küçücük’ün katılımı ile imzalandı.

(Rıfat KARA)