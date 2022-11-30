2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk yarının kalan 4 maçından üçünü 8 gün içerisinde oynayacak. Bu maçlarda alacağı sonuçlar kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluk yarışındaki kaderini büyük ölçüde etkileyecek.

Düzcespor’la 27 Aralık’ta oynaması gereken 16.hafta maçının Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu maçın 7 Aralık’ta oynanmasını kararlaştırması üzerine maç takvimi sıkıştı.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

4 Aralık’ta, İzmir temsilcisi Menemen FK’yı konuk edecek olan Çorum FK, 7 Aralık Pazar günü Düzcespor’la deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, 11 Aralık Pazar günü de Isparta 32 Spor’a konuk olacak. Çorum FK, böylece üst üste iki deplasman maçı oynayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, 18 Aralık Pazar günü ise ilk yarının son hafta maçında, İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye’yi konuk edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

