Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Amasyaspor’u yeni transferlerden Enes Nalbantoğlu ve Yusuf Akyel’in golleri ile 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK, önceki gün akşam saatlerinde 3.Lig takımı Amasyaspor ile antrenman maçı niteliğinde özel bir maç yaptı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Mert Nobre her iki yarıda da farklı 11’ler sahaya sürdü. İlk yarı da çıkan 11 daha derli toplu bir görüntü ortaya koydu. İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK, 9.dakikada Mehmet Akyüz’ün defansın arkasına yaptığı koşu sonrası geliştirdiği pozisyonda Enes Nalbantoğlu ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra da oyunun hakimiyetini elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar kalesinde fazla pozisyon vermezken, Suat Kaya ve Mehmet Akyüz ile önemli 2 pozisyondan da faydalanamadı. İlk yarı Çorum FK’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda kaleci Erdi ve stoper Salih Zafer dışında 9 farklı oyuncu ile maça başlayan Kırmızı-Siyahlılar, ilk yarıya nazaran ikinci yarı daha tutuk bir oyun ortaya koydu. Orta saha da Yusuf Akyel’in etkili oyunu ile pozisyonlar bulmaya çalışan Çorum FK ikinci golünü 76.dakikada frikikten Yusuf ile buldu. Kalan dakikalarda iki takımın geliştirdiği cılız ataklardan gol sesi çıkmayınca maç 2-0 Çorum temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

(Rıfat KARA)

STAT: Çorum Şehir.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (Çorum), Servet Barcan (Amasya), Ebrar Balcı (Amasya), 4. Hakem: Çiğdem Varan (Çorum).

ÇORUM FK (1. DEVRE): Erdi, Serkan, Salih Zafer, Emre, Erkan, Ali, Atakan, Murat, Enes, Suat, Mehmet.

ÇORUM FK (2. DEVRE): Erdi (Mahmut Eren), Mustafa Eren, Sefa Akın, Berkay Can, Volkan, Salih Zafer (Mustafa Emre), Muhsin, Yusuf, Berat Ali, Burak, Malik.

AMASYASPOR: (1. DEVRE), Onur, Alparslan, Arif, İsmail, Muhammed, Can, Yahya Kemal, Semin, Fevzican, Furkan Güneş, Furkan Karabatak.

AMASYASPOR: (2. DEVRE), Enes, Aşur, Kemal, Mustafa Metin, Tolga, Anıl, Mehmet Can, Bedirhan, İzzet Emre, Serkan, Halitcan, Ceyhun.

GOLLER: Dk.9 Enes, Dk.76 Yusuf.