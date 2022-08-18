Vonresort Hotel'in sahasında oynanan maçta Çorum FK teknik direktörü Mert Nobre, ilk on birde; Erdi Yokuşlu, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Taşçı, Ali Akkuş, Suat Kaya, Atakan Cangöz, Mehmet Akyüz, Yusuf Akyel ve Burak Çalık'a forma verdi.

Maça etkili başlayan Kocaelispor, henüz 11.dakikada golü buldu. Bu dakikada, savunmanın kısa düşen topunda araya giren Samet Ali, fileleri havalandırarak Körfez ekibini 1-0 öne geçirdi.

Çorum FK, 19.dakikada gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf, kaleyi düşündü, vuruşunda, yerden seken top kaleci Gökhan'ın da müdahalesi sonucu direkten döndü.

24.dakikada da Kocaelispor'un topu direkten döndü. Bu dakikada, paslaşarak kullanılan köşe vuruşu organizasyonunda, Mehmet Yılmaz sağ çaprazdan kaleyi düşündü, top üst direkten döndü.

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değiştirirken, Kocaelispor 81.dakikada farkı ikiye çıkarttı. Arkaya atılan topta Çorum FK savunması ofsayt diye durakladı, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yapan Cem Ekinci, kaleci Bayram'ın üzerinden topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

