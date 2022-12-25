TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Çorum FK da, verilen ek sürede eksikleri gidererek, “ulusal kulüp lisansı” almaya hak kazandı.

Kurul, incelemeler neticesinde Spor Toto Süper Lig’den; Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hangikredi Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'den; Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş. ve Tuzlaspor A.Ş., TFF 2. Lig’den; Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekir Spor A.Ş., Eşin Group Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdman Yurdu, Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

10 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig’den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig’den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2022-2023 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13’ü UEFA, 48'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar Süper Liginde yer alan kulüplerden 6’sı UEFA Lisansı aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

