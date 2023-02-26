Samsunspor’la çok yararlı bir maç oynadıklarını kaydeden Tahsin Tam, Karadeniz ekibine şampiyonluk yolunda başarılar dilerken, “Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum. Ülkemiz, insanımız büyüklüğünü ortaya koydu. Bu birlik ve beraberliği fazlasıyla gösterdik. Neticede Samsunspor ile bir dostluk maçı gerçekleştirdik. Çok kaliteli ve büyük bir camia Samsunspor. Çok kaliteli, bir teknik direktöre sahipler. Kendilerine başarılar diliyorum.

Bugün kendimizi lig öncesi test ettik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Samsunspor’a ve Samsunspor camiasına teşekkür ediyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

