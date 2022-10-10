Çorum FK, 9.hafta maçında konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0 yenilirken, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklama yapan Teknik Direktör Mert Nobre, iyi oynadıklarını ancak kaybettiklerini söyledi.

“Önemli olan hatalardan ders çıkartmak” diyen teknik direktör Mert Nobre, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunun da takımı olumsuz etkilediğine vurgu yaparken, “Futbolda maalesef her sonuç var. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik üzgünüz. En iyi maçlarımızdan biri oynadık ancak kazanamadık. Futbolun içinde bunlar var. Bazen kötü oynayıp kazandığımız da oldu. Bugün ise tam tersi oldu. Hatalarımız tabii ki var. Gollerde hatası olan Serkan bu ligin en iyi ve en önemli oyuncularından biri. Olan oldu. Yarın, başka bir oyuncumuz da hata yapabilir. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek.

Bu maç öncesi çok sakat oyuncumuz var. Bunun da etkisi oldu. Hücumda fazla alternatifim yoktu. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Mücadelelerinden ötürü oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bir maçta olabilecek her şey oldu bu maçta. Direk oldu, şut oldu, gol attık ofsayt diye sayılmadı. Kısacası elimizden geleni yaptık. Artık bu maçı unutup, Erokspor maçına odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

