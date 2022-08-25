Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve hedefli bir takım olması münasebetiyle Çorum FK’yı tercih ettiğini yineleyen Mert Nobre, “Murat Yıldırım benim eski oyuncum. Brezilya’da tatildeydim. Beni aradı ve şampiyon olmak istediklerini, bunun yanında projelerinin olduğunu söyledi. 3 hafta geçtikten sonra kararımı verdim ve teklifi kabul ettim. 1.Lig’den de teklif gelmişti ama ben kabul etmedim. Benim hedefim şampiyon olmak. Çorum FK’nın teklifi beni tamamladı” şeklinde konuştu.

Bu haftaki Şanlıurfaspor maçından puan çıkartarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de kaydeden Mert Nobre, sezona hazır olduklarını belirtirken, iç sahada oynayacakları ilk maçı iple çektiklerini sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

