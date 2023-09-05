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Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün 1.Lig’de boy göstermesi ile birlikte taraftarlar nezdinde de yeni bir yapılanmaya gidildi. Tribündeki ayrışmayı önlemek ve tek bir çatı altında toplayabilmek adına Soner Demirci tarafından Çorum FK Taraftarlar Derneği kuruldu. Soner Demirci’nin başkan olarak görev yapacağı dernekte yine sevilen ve tanınan isimlerden Hasan Gözübüyüklü ve İş İnsanı ve Çorumspor’un eski As Başkanı Mustafa Balaban ise derneğin Onursal Başkanlığı görevine getirildi. Balaban İş Merkezi Kat 2’de faaliyetlerini sürdürecek olan Çorum FK Taraftarlar Derneği’nde çalışmalara start verildi.

Derneğin Kurucusu Soner Demirci yaptığı açıklamada, artık tribünlerde ayrışmanın olmayacağını ve tüm taraftarları tek bir çatı altında toplayacaklarını ifade etti. Çorum FK taraftarları arasında sosyal bir farkındalık oluşturmak istediklerinin de altını çizen Demirci, “Çorum içinde ve dışında Çorum FK’ya gönül veren taraftarlarını şehrimizin takımına sahip çıkmak adına organizasyonlar düzenleyeceğiz. Yönetim ve futbolcularla daha sağlam iletişim kurmak adına taraftarımız adına köprü görevini üstleneceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında şehrimizin mihenk taşı olan Çorum FK’mızı daha çok parlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.