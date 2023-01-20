Çorum FK mutlak galibiyet hedeflediği Somaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik içerikli antrenmanla sürdürdü.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 22 Ocak Pazar günü, Manisa temsilcisi Somaspor’la deplasmanda oynayacağı 20.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahasında, saat 14.00’te başlayan antrenmana tedavileri süren Ozan Sol, Mehmet Taşçı, Gökhan Karadeniz ve Bayram Olgun katılmadı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu takımla çalıştılar.

Isınma ile başlayan antrenman, taktiksel oyunla devam etti. Somaspor maçının taktiğini içeren çalışma, biri büyük, diğeri minyatür kalede olmak üzere gol odaklı geçti. Teknik direktör Tahsin Tam, zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunurken, yapılan hataları gösterip, tekrarlanmamasını istedi. Kırmızı-siyahlı futbolcuların hırslı ve istekli olmaları ise Tahsin Tam’ın yüzünü güldürdü.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Somaspor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, öğle saatlerinde otobüsle Ankara’ya, oradan da uçakla İzmir’e gidecek olup, karayolu ile Soma’ya geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)

