Somaspor karşısında maça iyi başlayan Çorum FK, önemli fırsatlardan yararlanamazken, 44.dakikada, son adam pozisyonundaki Emre’nin Yusuf Ensar’ı faulle durdurması üzerine gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda 10 kişi olmasına rağmen üstün oynayan Çorum FK, ani ataklar sonucu kalesinde büyük tehlikeler yaşadı ancak kaleci Ali Türkan çok başarılıydı.

90+1’de Fatih Selimhan’la bir topu direkten dönen Çorum FK, 0-0 biten maçtan sonra puanını 35’e çıkartmasına ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesine rağmen 4.sıradan 6.sıraya geriledi. Somaspor ise puanını 31’e çıkartıp, ilk 6 umutlarını sürdürdü.

Soma Atatürk Stadı’nda oynanan maçta 2 bin civarında Somalı sporsever takımına tribün desteği verirken, Çorum ve çevre il ve ilçelerden giden 50-60 kadar Çorumlu sporsever de kırmızı-siyahlı ekibi yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 8: Çorum FK atağında, sağdan Serkan ortaladı, arkaya açılan topu Atakan Cangöz kontrol edip Hurşit’in önüne bıraktı, Hurşit’in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

DAKİKA 21: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Selim ortaladı, ceza sahasındaki karambolde, Salih Zafer altı pasta önünde bulduğu topu kaleye vurdu, kaleci Muharrem Tunay sağına gelen topu yatarak direk dibinde bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 28: Somaspor etkili geldi. Orta sahadan atılan topa hareketlenen Can Muhammed sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu, kaleci Ali yerden sağına gelen topu kornere çeldi. Soldan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa Yusuf Ensar kafayı vurdu, top kaleci Ali’de kaldı.

DAKİKA 40: Somaspor atağında, Salih Zafer’in hamlesinden sonra araya girip topu kapan Yusuf Ensar, ceza yayı içerisinden vurdu, üstten aut.

DAKİKA 44: Çorum FK 10 kişi kaldı. Orta alandan atılan topa hareketlenen Yusuf Ensar, ceza yayının sağından içeri girecekken, Emre Öztürk’le ikili mücadele sonunda yerde kalınca, hakem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Emre’ye direkt kırmızı kart çıkarttı. Çorum FK sahada 10 kişi kalırken, Somaspor frikikten yararlanamadı.

DAKİKA 47: Somaspor atağında, Erdem ceza yanının gerisinden çok sert vurdu, kaleci Ali üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 50: Çorum FK atağında, Ferhat’ın pasına hareketlenen Hurşit, ceza yayı içerisinden vurdu, top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

DAKİKA 51: Somaspor etkili geldi. Yusuf Tursun’un pasında, soldan Can Muhammed topla buluştu, yerden altı pasa çıkarttığı topu Yusuf Ensar kaleye vurdu, kaleci Ali sağına gelen topu ayağıyla çıkarttı, dönen topu yine Yusuf Ensar tamamladı, Ali sakatlanma pahasına bir kez daha geçit vermedi.

DAKİKA 71: Somaspor etkili geldi. Erdem’in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Mücahit, penaltı noktasının sağından, sol ayağı ile köşeye vurdu, kaleci Ali yerden gelen topu direk dibinden müthiş çıkarttı, dönen topu Emrecan tamamlamak isterken, Ali’ye faul yaptı.

DAKİKA 90+1: Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Erkan’ın serbest vuruştan ceza sahasına ortaladığı top kafalardan seken top Fatih Selimhan’a geldi, Fatih Selimhan uzak köşeye vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 90+: 3: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan çizgiye yakın yerden pasını ceza yayına çıkarttı, Timur gelişine sert vurdu, üstten aut.

(Hüseyin AŞKIN)