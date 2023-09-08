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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirecek. Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig ekibi Sivasspor’la karşılaşacak.

Ligin ilk 4 haftasında, deplasmanda Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi de 2-1 yenen, sahasında da Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne ise 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, 16 Eylül Cumartesi günü, Ümraniyespor’la deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Kırmızı-Siyahlı takım, hafta sonunu ise özel maçla geçirecek. Çorum FK, milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e de ara verilmesinden dolayı boşta olan Sivasspor’la karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Sivasspor Tesislerinde oynanacak hazırlık maçı saat 13.30’da başlayacak.

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada da, karşılaşmanın basına ve taraftara kapalı olduğu belirtildi.