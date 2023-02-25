İki komşu kent takımı Çorum FK ile Samsunspor, bugün depremzedeler yararına organize edilecek maçta karşı karşıya gelecek.

6 Şubat’ta Kanramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilde binlerce can kaybına ve büyük yıkımlara neden olan depremler nedeniyle liglere verilen arada Çorum FK ile Samsunspor hazırlık maçında karşılaşacak. 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve 41 puanla zirve ortağı olan Çorum FK ile 1.Lig’de 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor arasındaki maç bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak maçın tüm gelirleri depremzedelere yardım için bağışlanacak.

Öte yandan, Çorum FK dünü tek antrenmanla geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekip saat 16.00’da yaptığı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Çorum kafilesi bugün öğle saatlerinde Samsun’a hareket edecek.

Çorum FK, Samsunspor maçının ardından hafta başından itibaren 5 Mart’ta deplasmanda Batman Petrolspor’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

