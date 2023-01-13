2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, kadrosuna iki bomba sayıla silecek oyuncu daha katarak, transfer piyasasını altüst etti ve bir kez daha gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde kaleci Ali Türkan, stoper Fatih Selimhan Solmaz, orta saha oyuncuları Timur Temeltaş ve Gökhan Karadeniz ile sol kanat oyuncusu Ozan Sol’u katarak dikkatleri üzerine çeken Çorum FK, bir süredir görüşme halinde olduğu Selim Ilgaz ve Hurşit Taşçı transferlerini de bitirdi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, 1.Lig ekibi Manisa FK’da oynayan Çorumlu kanat oyuncusu Selim Ilgaz’ı sezon sonuna kadar kiralarken, yine 1.Lig ekibi Sakaryaspor’da top koşturan kanat oyuncusu Hurşit Taşçı’yla da 1,5 yıllığına anlaştı. İki futbolcu da dün akşam gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çorum’a gelmek üzere yoldaydı.

SELİM ILGAZ KİMDİR?

22 Haziran 1995 Montfermeil-Fransa doğumlu olan Selim Ilgaz, aslen Çorum kökenli.

Fransa’da, FC Sochaux takımında top koşturan Selim Ilgaz, 2015-2016 sezonda Kayseri Erciyesspor’a transfer olarak Türkiye’ye geldi. 2016-2017 Sezonunda Hatayspor’a transfer olan Selim Ilgaz, 6 sezon Hatay ekibinde oynarken, 2.Lig ve 1.Lig şampiyonluğu yaşadı. Hatayspor’un 2019-2020 Sezonunda Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan Selim Ilgaz, geçen sezon 1.Lig ekibi Manisa FK’ya transfer oldu ve bu sezonun ilk yarısını da Manisa ekibinde geçirdi.

Bu sezon 15 resmi maçta 475 dakika süren alan Selim Ilgaz, 3 gol atarken, 2 asist yaptı.

21 MAÇ 35 GOL

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye kariyerinde, Süper Lig’de 27 maçta 2 gol, 1.Lig’de 107 maçta 20 gol, 2.Lig’de 67 maçta 9 gol, Türkiye Kupası’nda ise 10 maçta 4 gol attı.

HURŞİT TAŞÇI KİMDİR?

9 Eylül 1990 Keçiören-Ankara doğumlu olan Hurşit Taşçı, 2006’da Kalecikspor’da başladığı futbolculuk hayatında, 2010’da Amed Sportif Faaliyetler’de profesyonelliğie adım attı. Amed’den sonra sırasıyla Keçigörengücü, Ünyespor, Çatalcaspor, İstanbulspor, Ankaragücü, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Tuzlaspor, Sivas Belediyespor ve en son Sakaryaspor’da oynadı.

Geçen sezon Sakaryaspor’da 31 maça çıkan Hurşit Taşçı, bu sezonun ilk yarısında ise Sakarya ekibinin formasını 17 resmi maçta 1.288 dakika terletti. Bu sürede 4 gol atan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

215 MAÇ 43 GOL

Hurşit Taşçı, profesyonel futbolculuk kariyerinde 1.Lig’de 16 maçta 4 gol, 2.Lig’de 120 maçta 31 gol, 3.Lig’de 70 maçta 6 gol, Türkiye Kupası’nda ise 9 maçta 2 gol attı.

(Hüseyin AŞKIN)

