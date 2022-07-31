Çorum Futbol Kulübü orta sahasını Serik Belediyespor’dan Atakan Cangöz ile güçlendirdi.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda dış transferde titiz bir çalışma yürüten Çorum FK yönetimi Teknik Direktör Mert Nobre’nin raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yaptı. Daha önce Mehmet Taşcı, Erkan Kaş, Yusuf Akyel, Enes Nalbantoğlu, Suat Kaya, Ali Akkuş, Berat Ali Genç, Malik Karaahmet ve Salih Zafer Kurşunlu’yu renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlı yönetim önceki gün de orijinal mevkisi ön libero olan sağ bek ve orta sahanın sağında da oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu Atakan Cangöz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ATAKAN

CANGÖZ

KİMDİR?

30 Mart 1992 İstanbul doğumlu olan Atakan Cangöz, futbola Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor’un altyapı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra profesyonel imzayı atan deneyimli futbolcu Fethiyespor’a transfer olmuştu. Daha sonra Evrensekispor, Antalyaspor, Manavgatspor, Etimesgut Belediyespor, Kızılcabölük, Kemerspor gibi takımlarda top koşturan Atakan Cangöz, son 4 sezondur Serik Belediyespor’da forma giyiyordu. 10 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 291 maça çıkan Atakan, 25’de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)