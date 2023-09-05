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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’da transfer görüşmeleri yoğunluk kazandı. Kırmızı-siyahlı kulübün, Alagöz Holding Iğdır FK’dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve golcü Ömer Şişmanoğlu için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Transfer görüşmeleri için Ankara’ya giden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın transfer için görüşme yaptığı futbolcuların Kerim Avcı ve Ömer Şişmanoğlu olduğu öğrenildi. Görüşmelerin yakın zamanda olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan, bir orta saha oyuncusu ile ilgili olarak Süper Lig’den bir kulüple de görüşmelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

ÖMER

ŞİŞMANOĞLU

KİMDİR?

1 Ağustos 1989 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Ömer Şimşanoğlu futbol hayatına ise Hamburg’un altyapısında başladı. Hamburg’un farklı kategorilerinde oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Şişmanoğlu St.Pauli’nin altyapısına transfer oldu. Burada profesyonel imzayı attıktan sonra Türkiye’ye gelen deneyimli golcü Türkiye’de ilk imzayı Kayserispor’a attı. Kayserispor macerasının ardından Antalya’ya transfer olan Ömer Şişmanoğlu daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor gibi takımların formasını Süper Lig’de terletme başarısı gösterdi. 2019-2020 sezonunda 1.Lig takımlarından Erzurumspor’a imzayı atan golcü futbolcu 1.Lig’de Tuzlaspor ve Denizlispor’un formalarını da terletti. Bu sezon başında ise Iğdır FK forması giyen tecrübeli golcü 2 maçta sadece 47 dakika süre aldı.

Türkiye’deki kariyerinde 293 maça çıkan Ömer Şişmanoğlu bu maçlarda 92 kez fileleri sarsmayı başardı.

KERİM

AVCI

KİMDİR?

16 Aralık 1989 tarihinde Almanya’nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Kerim Avcı futbol hayatına ise Almanya’nın Wattenschd. U19 takımında başladı. Burada bir süre forma giydikten sonra RW Essen II formasını terletmeye başlayan Kerem Avcı 2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyespor’a imza atarak Türkiye’de ki futbol hayatına start verdi. Türkiye’de daha sonra Balıkesirspor, Sivasspor, Altınordu, Gazentep FK, Altay, Adana Demirspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Kerem Avcı son olarak ise 1.Lig’de Bandırmaspor’da top koşturdu. Bu sezon başında 2.Lig takımı Iğdır FK’ya imza atan tecrübeli orta saha oyuncusu 2 maçta 166 dakika forma giydi.

Türkiye’deki kariyerinde 245 maça çıkan Kerim Avcı bu maçlarda 76 kez fileleri sarsmayı başardı.