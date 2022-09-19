Pandemi nedeniyle deplasmanlara gidemeyen Çorum FK taraftarları, yasağın kaldırılmasından sonra Afyon’da da takımlarını yalnız bırakmadılar.

Pazar günü, Afyon Zafer Stadı’nda oynanan maçta, 200 kadar Çorum FK’lı taraftar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, karşılaşma boyunca, coşkulu bir şekilde Çorum FK’ya tribün desteği verdi. Hiç susmayan ve tezahüratları ile zaman zaman Afyonspor taraftarlarını bastıran Çorumlu sporseverler, yenilen basit gollerle sahadan yenilgi ile ayrılmanın üzüntüsünü yaşadılar.

(Hüseyin AŞKIN)

