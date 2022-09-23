Başkan Akbaş, yaptığı açıklamada, “Zorlu bir maça gidiyoruz. Çorum FK ligin en güçlü takımlarından biri, zor bir maç olacak.

Takımımızda eksikleri giderdik. Bu haftayı da kazançlı kapatıp, yolumuza devem edeceğiz” şeklinde konuştu.

Batman Petrolspor teknik direktörü Ahmet Yavuz ise, “Çorum maçı zor ve motive eden bir maç. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Biz, adım adım ilerleyen bir takımız. Rakibimizi evinde devirip, puan ve puanlar almak istiyoruz. Futbolcularımın performansından memnunum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

