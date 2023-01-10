Çorum FK, Bayburt engelini de aştı Çorum FK, Bayburt engelini de aştı

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaparken, bugün itibariyle 15 Ocak’ta Şanlıurfaspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçına hazırlanacak.
24 Aralık’ta başlayan Antalya kampını 8 Ocak’ta tamamlayan Çorum FK’da futbolculara verilen izin bugün sona erecek. Saat 15.00’te tesislerde toplanacak olun kırmızı-siyahlılar, 17.00’de yapacakları antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
Çorum FK ile gizli lider Şanlıurfaspor arasında 15 Ocak Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 