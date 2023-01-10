2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaparken, bugün itibariyle 15 Ocak’ta Şanlıurfaspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçına hazırlanacak.
24 Aralık’ta başlayan Antalya kampını 8 Ocak’ta tamamlayan Çorum FK’da futbolculara verilen izin bugün sona erecek. Saat 15.00’te tesislerde toplanacak olun kırmızı-siyahlılar, 17.00’de yapacakları antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
Çorum FK ile gizli lider Şanlıurfaspor arasında 15 Ocak Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)