2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 2.hafta maçında konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maça iyi başlayan taraf Somaspor oldu. Konuk ekip, ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Çorum FK, 33.dakikada kaleci Muharrem’in büyük hatası sonucu Sinan’ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 1 dakika sonra Mehmet Akyüz’le yüzde 99’luk bir gol kaçırınca, ilk yarı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Berkay Can’ın yerine Salih Zafer değişikliği ile başlayan Çorum FK, aynı dakikada golü de buldu. Atakan’ın ceza sahasında düşürülmesi üzerine kazanılan penaltıyı Sinan gole çevirince fark ikiye çıktı.

İlerleyen dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, konuk ekibin 69.dakikada Emrecan’la bir topu direkten dönünce, karşılaşma Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Sezona Şanlurfa beraberliği ile başlayan Çorum FK, ilk iç saha maçını kazanarak puanını 4’e yükseltirken, Somaspor ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.

Karşılaşmayı, 10 binin üzerinde Çorumlu sporsever izledi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Sinan Özcan ***, Kadir Beyaz ***, Hasan Erdoğan ***

4.HAKEM: Murat Kasap

ÇORUM FK: Bayram ***, Serkan ***, Erkan ***, Mehmet Taşçı ** (Dk.53 Emre **), Berkay Can ** (Dk. 46 Salih Zafer **), Ali ***, Mehmet Akyüz *** (Dk. 80 Enes *), Atakan Akkaynak *** (Dk.73 Ferhat *), Sinan ****, Murat ***, Burak ** (Dk.73 Suat *)

YEDEKLER: Erdi, Taha, Mustafa Eren, Berat Ali, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

SOMASPOR: Muharrem Tunay *, Yavuzhan *, Kadir Kurt *, Oğuzhan *, Can Muhammet **, Yılmaz ** (Dk. 79 Erdem *), Yusuf * (Dk.55 Emrecan *), Berkay * (Dk. 55 Murat *), Mustafa *, Kenan * (Dk.79 Emre *), Sefa Ali * (Dk.55 Mücahit *)

YEDEKLER: Mehmet Mert, Ali Mert, Eray, Furkan, Kadir Barış

TEKNİK DİREKTÖR: Burhanettin Basatemur

GOLLER: Dk. 33, 47 (penaltıdan) Sinan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Atakan Akkaynak (Çorum FK), Kadir Kurt, Oğuzhan (Somaspor)

Bayburt Özel İdare-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-3

Esenler Erokspor-Isparta 32: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Batman Petrolspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-0

Çorum FK-Somaspor: 2-0

(Hüseyin AŞKIN)