2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 6.hafta maçında konuk edeceği Batman Petrolspor’la, 6,5 yıl aradan sonra, tarihinde 7.kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bundan önce tamamı 3.Lig’de oynanan 6 maçta Batman ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

İki takım, ilk kez 2013-2014 Sezonunda aynı grupta yer aldı. 5.haftada Batman’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Çorum FK, 22.haftada Çorum’da oynanan maçta da rakibine 1-0’lık skorla boyun eğdi.

2014-2015 Sezonunda da aynı grupta rakip olan iki takım, 14.haftada Çorum’da karşılaşırken, o zamanki adı Çorum Belediye olan Çorum FK, 11.dakikada Çağlar Yıldızer ve 52.dakikada Buğra Erdoğan’ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek, rekabetteki ilk galibiyetini aldı.

31.haftada Çorum’da oynanan maçı da yine Çorum FK 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 33.dakikada Emrah Akar ve 89.dakikada Mehmet Akif Tatlı atarken, konuk takımın tek golünü 72.dakikada, penaltıdan Sebahattin Usta kaydetti.

İki takım, 2015-2016 Sezonunda da aynı grupta yer aldı. Batman’da oynanan 8.hafta maçını 2-0 kazanan Batman Petrolspor, Çorum’daki 27.hafta karşılaşmasında da sahadan 1-0 galip ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

